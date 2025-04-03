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Производственные здания в Rojas novads, Латвия

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1 объект найдено
Производство 3 321 м² в Roja, Латвия
Производство 3 321 м²
Roja, Латвия
Число комнат 100
Площадь 3 321 м²
Количество этажей 5
$313,054
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Агентство
Tribus Realty
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