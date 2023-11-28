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Коммерческая недвижимость в Риге, Латвия

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1 объект найдено
Другое 15 комнат с лифтом, в центре города, с центральным отоплением в Рига, Латвия
Другое 15 комнат с лифтом, в центре города, с центральным отоплением
Рига, Латвия
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Вид использования помещений: CC1264 – Здания лечебных учреждений или учреждений здравоохране…
€325,000
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