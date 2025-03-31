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Земельные участки в Резекненский край, Латвия

2 объекта найдено
Участок земли в Luznava, Латвия
Участок земли
Luznava, Латвия
«Калнезери» на площади 4,12 га. Объект расположен в живописном месте на берегу пруда Дроздов…
$94,137
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Участок земли в Veremu pagasts, Латвия
Участок земли
Veremu pagasts, Латвия
Продается земельный участок, 2,2 га, который подойдет как для частного строительства, так и …
$28,165
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
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