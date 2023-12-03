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Дома в Раунский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Raunas pagasts, Латвия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Raunas pagasts, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Продается семейный дом в Вангажи. Дом продается со всей мебелью, представленной на фотогр…
€255,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Раунский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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