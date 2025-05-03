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Долгосрочная аренда доходных домов в Латвии

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1 объект найдено
Доходный дом в Рига, Латвия
Доходный дом
Рига, Латвия
Число комнат 79
Этаж 1/6
Сдается в аренду здание, которое находится на улице Пелду - в самом центре исторической заст…
$22,813
в месяц
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