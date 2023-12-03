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Земельные участки в Павилостский край, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Павилостский край, Латвия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Павилостский край, Латвия
Экологически чистое место вдали от города, рядом с природным парком Зиемупе.В окрестностях т…
€940,000
в месяц
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