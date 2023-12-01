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Квартиры в Паргауйский край, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната у моря в Berzini, Латвия
Квартира 1 комната у моря
Berzini, Латвия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
Новый жилой комплекс в Юрмале! Площади апартаментов варьируются от 40 до 180 м². Современны…
€122,590
в месяц
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Параметры недвижимости в Паргауйский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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