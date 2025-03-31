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Земельные участки в Ozolnieku novads, Латвия

1 объект найдено
Участок земли в Aizupe, Латвия
Участок земли
Aizupe, Латвия
Земельный участок в центре Озолниеки под коммерческую, многоквартирную, частную застройку и …
$379,148
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