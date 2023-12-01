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Жильё в Ozolnieku novads, Латвия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Aizupe, Латвия
Дом 5 комнат
Aizupe, Латвия
Комнаты 5
Площадь 214 м²
Этаж 1
Продается полностью оборудованный, светлый, теплый и уютный дом в Озолниеках. Качественно по…
€280,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством в Aizupe, Латвия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с подведенным электричеством
Aizupe, Латвия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Продается трехкомнатная квартира в известном проекте в Иецавкрасты. Многоквартирный дом Иец…
€137,000
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Параметры недвижимости в Ozolnieku novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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