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Коммерческая недвижимость в Олайнский край, Латвия

Olaines pagasts
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1 объект найдено
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением в Olaines pagasts, Латвия
Коммерческая с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Olaines pagasts, Латвия
Продаётся участок площадью 6912 м2 в зоне смешанной застройки в центре Яунолайне. Имеется э…
€150,000
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