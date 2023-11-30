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Квартиры в Олайнский край, Латвия

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта в Olaines pagasts, Латвия
Квартира 1 спальня с холодильником, с плитой, без ремонта
Olaines pagasts, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/3
Продается просторная, солнечная двухкомнатная квартира в Олайнском раене Peternieki. Две мет…
€22,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Olaines pagasts, Латвия
Квартира 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Olaines pagasts, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 2/2
Экономичный дом в деревне "Любауши", Яунолайне, в 15 минутах езды от Риги. 4 спальни + столо…
€170,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии в Olaines pagasts, Латвия
Квартира 3 спальни в хорошем состоянии
Olaines pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€169,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Олайнский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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