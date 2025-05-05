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Коммерческая недвижимость в Olaine parish, Латвия

1 объект найдено
Коммерческое помещение в Jaunolaine, Латвия
Коммерческое помещение
Jaunolaine, Латвия
Продаётся участок площадью 6912 м2 в зоне смешанной застройки в центре Яунолайне. Имеется э…
$169,881
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