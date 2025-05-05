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Квартиры в Olaine parish, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Олайне, Латвия
Квартира 2 комнаты
Олайне, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Теплая 2-комнатная квартира, расположенная в доме, отремонтированном в 2019 году. Дом утепле…
$48,687
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