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Коттеджи в Ogres novads, Латвия

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1 объект найдено
Коттедж 2 комнаты в Лиелварде, Латвия
Коттедж 2 комнаты
Лиелварде, Латвия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Продается недостроенный садовый домик в Лиелварде.Только что проложена новая асфальтированна…
$25,996
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Параметры недвижимости в Ogres novads, Латвия

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