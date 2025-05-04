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Производственные здания в Ogres novads, Латвия

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Производство 2 236 м² в Лиелварде, Латвия
Производство 2 236 м²
Лиелварде, Латвия
Площадь 2 236 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,70 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Производство 4 652 м² в Krapes pagasts, Латвия
Производство 4 652 м²
Krapes pagasts, Латвия
Число комнат 15
Площадь 4 652 м²
Количество этажей 3
$600,306
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