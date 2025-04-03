Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Ницский край
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Ницский край, Латвия

1 объект найдено
Вилла 20 комнат с видом на море, в хорошем состоянии в Grinvalti, Латвия
Вилла 20 комнат с видом на море, в хорошем состоянии
Grinvalti, Латвия
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ницский край, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов