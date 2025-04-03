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Квартиры с видом на море в Ницский край, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Jurmalciems, Латвия
Квартира 4 комнаты
Jurmalciems, Латвия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Скрытая жемчужина на нетронутом побережье Балтийского моря! Этот уникальный отель, расположе…
$980,135
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