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Жильё в Ницский край, Латвия

2 объекта найдено
Дом 14 комнат в Grinvalti, Латвия
Дом 14 комнат
Grinvalti, Латвия
Комнаты 14
Площадь 520 м²
Количество этажей 3
Короткий - Уникальная возможность купить выгодно, Выбери упорядоченный дом с добавленной сто…
€860,000
в месяц
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Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Grinvalti, Латвия
Дом 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Grinvalti, Латвия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Этаж 2/2
Потрясающее место для отдыха с семьей! Море, озеро, лес - все в шаговой доступности. Пять ми…
€480,000
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Ницский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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