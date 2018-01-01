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Недвижимость Juglas Residence

Рига, Латвия
от
€184,500
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19
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О комплексе

Новый проект же Юглас центре Благодаря своему отличному местоположению, УЛ RESIDENCE является настоящим домом для семей с детьми. В доме всего 4 просторные двухэтажные апартаменты с частными террасами в тихом, зеленом месте, что позволит чувствовать себя как в частном доме. Предлагаем клиентам приобрести квартиры с серой отделкой, именно поэтому, как серая отделка-это не только возможность создать жилье своей мечты, но и выгодный способ приобретения квартиры - хозяин выбирает из своих возможностей, соответствующие материалы и решения, кроме того, не платит за вещи, которые ему не нужны. Кроме того, серое отделки в квартирах можно изменить существующую планировку, например, построить перегородки. Таким образом, арендодатель до самой незначительной детали может выбрать для квартиры, обстановку, при создании вашей мечты в жилище. По запросу мы можем предложить Вам наиболее подходящий для жилья планировкой, дизайн-проект, в разработке и лакокрасочного услуги. Особая квартир преимущество-высокие потолки (3.50 м), качественно большие REHAU Окна ПВХ, места, предназначенные для хранения вещей, большие террасы, где можно не спеша, наслаждаясь вкусными БАРБЕКЮ блюда в кругу друзей или семьи. Кроме того, в повседневной самочувствие улучшает, ухоженная среда - зеленый, внутренние дворики, мощеные дорожки и игровая площадка для детей.
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Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Рига, Латвия

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Недвижимость Juglas Residence
Рига, Латвия
от
€184,500
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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