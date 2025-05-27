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Инвестиционная недвижимость в Marupes pagasts, Латвия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Инвестиционная в Marupe, Латвия
Инвестиционная
Marupe, Латвия
Предлагаем участок коммерческой земли 10 га. Земельный участок находится в Марупском округе.…
$1,25 млн
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