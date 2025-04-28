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Долгосрочная аренда офисов в Marupes novads, Латвия

2 объекта найдено
Офис 1 437 м² в Marupe, Латвия
Офис 1 437 м²
Marupe, Латвия
Площадь 1 437 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$6,541
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 048 м² в Марупе, Латвия
Офис 1 048 м²
Марупе, Латвия
Площадь 1 048 м²
Этаж 5/5
$17,484
в месяц
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