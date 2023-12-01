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Земельные участки в Malpils novads, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Sidgunda, Латвия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Sidgunda, Латвия
Направления деятельности – зерновое и молочное животноводство.Площадь сельскохозяйственных у…
€2,20 млн
в месяц
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