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Производственные здания в Malpils novads, Латвия

Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 1 451 м² в Sidgunda, Латвия
Производство 1 451 м²
Sidgunda, Латвия
Площадь 1 451 м²
Этаж 2/2
История фундаментов этих зданий начинается в 1600-х годах.С 1938 года здесь находилась молоч…
$125,661
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