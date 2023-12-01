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Квартиры в Malpils novads, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната с подвалом в Sidgunda, Латвия
Квартира 1 комната с подвалом
Sidgunda, Латвия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Один из козырей нового проекта «Pagalms 2.0» – место его расположения на территории ВЭФ, меж…
€61,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Malpils novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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