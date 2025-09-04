Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Madonas novads
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Madonas novads, Латвия

1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Praulienas pagasts, Латвия
Вилла 10 комнат
Praulienas pagasts, Латвия
Число комнат 10
Количество спален 5
Площадь 750 м²
Этаж 3/3
Очаровательный замок Лаздонской усадьбы имеет долгую историю и пережил свой расцвет уже давн…
$186,130
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
