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Квартиры с террасой в Лимбажи, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Лимбажи, Латвия
Квартира 2 комнаты
Лимбажи, Латвия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Pайон Дрейлини находится в восточной части Риги и граничит с районами Плявниеки, Пурвциемс, …
$71,442
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