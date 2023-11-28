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Дома в Лигатненский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес в Gaujas, Латвия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с видом на лес
Gaujas, Латвия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€86,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Лигатненский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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