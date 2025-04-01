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Квартиры с террасой в Лигатненский край, Латвия

Лигатне
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Gaujas, Латвия
Квартира 3 комнаты
Gaujas, Латвия
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 2/4
Светлая 3-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 72м2 + балкон 3, 9м2Кв…
$199,092
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Квартира 2 комнаты в Gaujas, Латвия
Квартира 2 комнаты
Gaujas, Латвия
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте.Квартира расположена на втором э…
$161,606
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Квартира 2 комнаты в Gaujas, Латвия
Квартира 2 комнаты
Gaujas, Латвия
Число комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Светлая 2-комнатная квартира в дюнной зоне, в новом проекте. Квартира 55,3м2 + терраса 22,3м…
$164,947
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