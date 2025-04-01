Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Лиелвардский край
  4. Земельные участки

Земельные участки в Лиелвардский край, Латвия

1 объект найдено
Участок земли в Jumpravas pagasts, Латвия
Участок земли
Jumpravas pagasts, Латвия
Продам два больших земельных участка вместе.Он расположен недалеко от центра Юмправы, где ес…
$12,981
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов