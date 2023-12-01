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Дома в Лиелвардский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 2 спальни с плитой, без ремонта в Jumpravas pagasts, Латвия
Дом 2 спальни с плитой, без ремонта
Jumpravas pagasts, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€192,900
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Лиелвардский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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