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Производственные здания в Лиелвардский край, Латвия

Производство Удалить
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1 объект найдено
Производство 2 236 м² в Лиелварде, Латвия
Производство 2 236 м²
Лиелварде, Латвия
Площадь 2 236 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,62 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов