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Квартиры в Лиелвардский край, Латвия

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Лиелварде, Латвия
Квартира 4 комнаты
Лиелварде, Латвия
Комнаты 4
Площадь 136 м²
Этаж 2/3
Продаётся 4 коминатная оборудованная квартира на 1 линии с видом на море и сосновый лес. Вел…
€400,000
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Параметры недвижимости в Лиелвардский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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