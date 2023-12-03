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Земельные участки в Kuldigas novads, Латвия

1 объект найдено
Земельные участки в edole, Латвия
Земельные участки
edole, Латвия
Площадь 35 100 м²
Продаётся Песчано-гравийный карьер 3.51 h, Имеется паспорт месторождения полезных ископаемых…
€55,000
в месяц
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