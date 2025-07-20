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Квартиры в Kuldigas novads, Латвия

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Кулдига, Латвия
Квартира 3 комнаты
Кулдига, Латвия
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
$162,249
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Квартира 1 комната в Кулдига, Латвия
Квартира 1 комната
Кулдига, Латвия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/2
$41,185
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kuldigas novads, Латвия

Недорогая
Элитная
Realting.com
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