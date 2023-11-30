Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Жилая
  4. Кримулдский край
  5. Квартиры

Квартиры в Кримулдский край, Латвия

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат с парковкой в Sunisi, Латвия
Квартира 5 комнат с парковкой
Sunisi, Латвия
Комнаты 5
Площадь 255 м²
Этаж 3/4
Двухуровневый Пентхаус в элитном посёлке, на берегу озера Суниши Элитный посёлок, на берегу …
€360,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кримулдский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти