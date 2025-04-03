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Жильё в Кокнесский край, Латвия

1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Кокнесе, Латвия
Квартира 6 комнат
Кокнесе, Латвия
Число комнат 6
Площадь 190 м²
Предлагается красивая и просторная квартира с историческим духом в роскошном югендстильном д…
$472,604
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Агентство
Metropolis Group
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Параметры недвижимости в Кокнесский край, Латвия

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов