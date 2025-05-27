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Инвестиционная недвижимость в Кекавах, Латвия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Кекава, Латвия
Инвестиционная
Кекава, Латвия
На данный момент является с/х землей, для уменьшения налогообложения, находиться на расстоян…
$438,780
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