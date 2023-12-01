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Земельные участки в Кегумский край, Латвия

2 объекта найдено
Земельные участки в Кегумс, Латвия
Земельные участки
Кегумс, Латвия
Площадь 34 000 м²
Продается красивый объект для застройки частными домами.На земли находитца лес земля находит…
€100,000
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Земельные участки в Кегумский край, Латвия
Земельные участки
Кегумский край, Латвия
Площадь 281 300 м²
Эксклюзивные участки земли на берегу даугавы, 50 км до Риги, набережная линия 1,5 км. Терето…
€2,12 млн
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