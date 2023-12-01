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Коммерческая недвижимость в Кегумский край, Латвия

1 объект найдено
Коммерческая 6 комнат с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением в Birzgale, Латвия
Коммерческая 6 комнат с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Birzgale, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 150 м²
Предлагаем к продаже дом с уникальным прудовым комплексом! В данный момент комплекс "Vol…
€470,000
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