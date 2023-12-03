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Дома в Kandavas novads, Латвия

1 объект найдено
Дом для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka в Vane, Латвия
Дом для сдачи в аренду, с услугами управляющей компании, с Dostupna ipoteka
Vane, Латвия
Продаем уникальный обьект - поместье-замок, расположенный в Кандавском краю, на расстоянии 1…
€3,20 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Kandavas novads, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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