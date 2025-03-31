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Дома в Инчукалнсский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Incukalna pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Incukalna pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
$216,521
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
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Параметры недвижимости в Инчукалнсский край, Латвия

Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов