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Дома в Икшкильский край, Латвия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Tinuzu pagasts, Латвия
Дом 5 комнат
Tinuzu pagasts, Латвия
Число комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
$311,358
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Агентство
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Дом 5 комнат в Икшкиле, Латвия
Дом 5 комнат
Икшкиле, Латвия
Число комнат 5
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
$255,061
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 6 комнат в Икшкиле, Латвия
Дом 6 комнат
Икшкиле, Латвия
Число комнат 6
Площадь 290 м²
Этаж 2/2
$275,790
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Параметры недвижимости в Икшкильский край, Латвия

Недорогая
Элитная
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