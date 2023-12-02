Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Латвия
  3. Коммерческая
  4. Гулбенский край

Коммерческая недвижимость в Гулбенский край, Латвия

1 объект найдено
Ресторан, кафе 40 комнат в Гулбенский край, Латвия
Ресторан, кафе 40 комнат
Гулбенский край, Латвия
Комнаты 40
Площадь 1 839 м²
Количество этажей 2
Продается грандиозная недвижимость на берегу живописного озера Лудза - в вашем распоряжении …
€860,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти