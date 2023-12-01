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Жильё в Гробинский край, Латвия

1 объект найдено
Квартира 10 спален без ремонта в Medzes pagasts, Латвия
Квартира 10 спален без ремонта
Medzes pagasts, Латвия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 980 м²
Этаж 2/2
Уникальное свойство превращаться в жемчужину - особняк, привлекающий внимание своей простой …
€220,000
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Гробинский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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