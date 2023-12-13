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Дома в Эргльский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Эргли, Латвия
Дом 6 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Эргли, Латвия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 806 м²
Этаж 2/2
Недвижимость включает в себя несколько построек - просторный хозяйский дом площадью 250 кв.м…
€509,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Эргльский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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