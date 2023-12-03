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Жильё в Дурбский край, Латвия

1 объект найдено
Дом 14 спален без ремонта, с видом на лес в Liegi, Латвия
Дом 14 спален без ремонта, с видом на лес
Liegi, Латвия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 667 м²
Этаж 2/2
Kомплекс Лигутской усадьбы с большим парком на живописномберегу озера Дурбе, всего в 2 км от…
€289,900
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Дурбский край, Латвия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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