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Жильё в Dundagas novads, Латвия

2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Pace, Латвия
Дом 7 комнат
Pace, Латвия
Число комнат 7
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
$251,730
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом в Дундага, Латвия
Дом
Дундага, Латвия
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
$213,007
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Параметры недвижимости в Dundagas novads, Латвия

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов