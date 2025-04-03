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Дома в Dobeles novads, Латвия

Добеле
3
4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Добеле, Латвия
Дом 5 комнат
Добеле, Латвия
Число комнат 5
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
$116,585
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 11 комнат в Добеле, Латвия
Дом 11 комнат
Добеле, Латвия
Число комнат 11
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
$86,360
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 3 комнаты в Auru pagasts, Латвия
Дом 3 комнаты
Auru pagasts, Латвия
Число комнат 3
Площадь 85 м²
Этаж 1
$84,740
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Дом 3 комнаты в Добеле, Латвия
Дом 3 комнаты
Добеле, Латвия
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
$80,962
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Агентство
Tribus Realty
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Realting.com
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Параметры недвижимости в Dobeles novads, Латвия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов