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Виллы в Dienvidkurzemes novads, Латвия

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1 объект найдено
Вилла 20 комнат в Nicas pagasts, Латвия
Вилла 20 комнат
Nicas pagasts, Латвия
Число комнат 20
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 500 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,10 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Dienvidkurzemes novads, Латвия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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