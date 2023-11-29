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Виллы в Курземе, Латвия

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни без ремонта, с видом на озеро в Igene, Латвия
Вилла 4 спальни без ремонта, с видом на озеро
Igene, Латвия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 250 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€157,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English

Параметры недвижимости в Курземе, Латвия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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